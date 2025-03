Prestes a serem expulsas de terras, famílias em Sena Madureira recorrem de decisão judicial

Pelo menos 44 famílias moram no projeto Agroextrativista riozinho granada, zona rural de Sena Madureira, estão prestes a serem expulsas das terras e perder tudo o que construíram. Já existe uma decisão judicial que versa sobre a reintegração de posse em favor do INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária).

O próprio Incra impetrou ação na justiça requerendo as terras e pedindo autorização para demolir as construções irregulares. Em 2015, servidores do referido instituto fizeram um levantamento no local e constataram que os invasores realizaram brocas, queimadas, derrubadas, plantações e pastagens, bem como, a retirada de madeira. Atesta também que tem a documentação legal das terras.

Com base nas provas apresentadas, a justiça julgou procedente a ação. Temendo perder tudo que construíram ao longo de vários anos, alguns moradores estiveram nesta semana em Rio Branco, precisamente na Defensoria Pública Federal. Por meio da defensora Fernanda, eles estão recorrendo dessa decisão.

“Pedimos às nossas autoridades que se sensibilizem e nos ajudem nessa empreitada. São dezenas de pais de famílias que estão vendo a hora perder tudo. Então, o que a gente clama nesse momento é por apoio”, comentou o morador Narciso, presidente da associação.