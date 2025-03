Preta Gil é internada em UTI em Salvador; saiba detalhes

A cantora Preta Gil, 50, foi internada em Salvador, na Bahia, no último sábado (8), por causa de uma infecção urinária. A artista, que está na UTI, está estável sob cuidados médicos.

“A paciente Preta Maria Gadelha Gil Moreira, Preta Gil, foi internada no dia 08 de março, em virtude de uma infecção urinária, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Aliança Star, para monitoramento e cuidados médicos”, disse o boletim médico publicado nas redes sociais da cantora.

“A cantora permanece estável, sob os cuidados do coordenador da UTI, Dr. Diogo Azevedo, do urologista, Dr. Frederico Mascarenhas, da equipe médica do Aliança Star e de seu médico particular, Dr. Roberto Kalil Filho”, concluiu.

Recentemente, a filha de Gilberto Gil passou quase dois meses internada após uma longa cirurgia para a retirada de um tumor em dezembro de 2024. Ela recebeu alta hospitalar no dia 11 de fevereiro. Atualmente, a famosa mantém o tratamento em esquema ambulatorial, acompanhada pelas equipes médicas, e faz o uso da bolsa de colostomia definitiva.

No Carnaval, Preta publicou um vídeo emocionada por estar curtindo a festa em cima do trio elétrico.

“Só Deus sabe como sonhei e lutei pra estar aqui! Carnaval de Salvador, com todo seu axé, magia e poder! Tô aqui pra receber minha dose de cura que vem de vocês! […] Minha irmã Ivete Sangalo, você me inspira. Te amo pra sempre!”, escreveu ela em sua publicação no Instagram.