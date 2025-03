“Previsão é de agravamento e mais chuvas”, diz Defesa Civil sobre enchente na capital

A situação do Rio Acre já é considerada crítica pela Defesa Civil Municipal. O afluente ultrapassou a cota de transbordamento, que é de 14 metros, e atingiu 14,25 metros às 15h desta segunda-feira (10).

O coordenador do órgão, coronel Cláudio Falcão, afirmou que a previsão para os próximos dias é de mais chuvas e agravamento.

“A previsão é de agravamento, na realidade. Há uma nova estimativa indicando que mais chuvas devem chegar e, a partir do dia 17, elas se intensificarão ainda mais. Então, infelizmente, a perspectiva é de piora”, declarou.

As chuvas das últimas 24 horas acumularam 9,2 mm, elevando o nível do rio.

De acordo com a Defesa Civil de Rio Branco, dez bairros já foram atingidos pelas águas do afluente. São eles: Base, Ayrton Senna, Cadeia Velha, 6 de Agosto, Baixada da Habitasa, Cidade Nova, Triângulo, Taquari, Palheiral e Aeroporto Velho.

“A situação está ficando mais crítica”, reforçou o coordenador da Defesa Civil Municipal.

Pelo menos 15 famílias já estão desabrigadas. A Defesa Civil de Rio Branco trabalha na retirada de todas elas e as encaminha para dois abrigos montados nas escolas Maria Lúcia Moura Marin, no Morada do Sol, e Georgete Eluan Kalume, no Cadeia Velha.