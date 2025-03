Primeiro dia de liberação do FGTS tem trabalhadores desinformados e falhas no aplicativo

Falhas no login do aplicativo figuraram em de 8 em cada dez (82%) reclamações feitas no site Downdetector, que monitora serviços online. Nas redes sociais, internautas se queixaram de saldos inexistentes e longas filas de espera.

O governo é muito eficiente em guardar nosso dinheiro. Primeiro entro no app do FGTS e meu saldo de uns 15k simplesmente SUMIU. Ai vou no app da caixa para entender o que aconteceu e tem uma FILA DIGITAL!!! pic.twitter.com/uETFTb9jOA — CupomArnon10 (@arnonco) March 6, 2025

Ao EXTRA, a Caixa Econômica Federal informou que “devido ao alto volume de acessos, o app FGTS pode apresentar intermitência. Dessa forma, a fila virtual visa garantir o acesso de todos os usuários e informar o tempo médio para o trabalhador ser atendido”.

Como consultar o saldo do FGTS?

Para saber se tem direito ao saque e conferir o valor disponível, o trabalhador pode acessar o aplicativo oficial do FGTS e seguir os passos abaixo:

Abrir o aplicativo do FGTS;

Informar o CPF e clicar em “Próximo”;

Digitar a senha e entrar na conta;

Na tela inicial, visualizar o saldo disponível e clicar na conta correspondente;

Caso queira salvar os dados, clicar em “Gerar extrato PDF”.

O trabalhador também pode consultar informações pelo telefone 0800 726 0207 (opção “FGTS”) ou diretamente em uma agência da Caixa.

Calendário para quem recebe até R$ 3 mil

06 de março: nascidos em janeiro, fevereiro, março e abril

07 de março: nascido sem maio, junho, julho e agosto

10 de março: nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro

Calendário para quem recebe acima de R$ 3 mil

Os recursos que superarem R$ 3 mil serão depositados em duas etapas. A segunda etapa seguirá o cronograma abaixo: