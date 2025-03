Problemas no Pix: Caixa Econômica e Nubank enfrentam instabilidade em seus apps

Nesta sexta-feira (7), usuários de dois dos maiores bancos digitais enfrentaram dificuldades no uso de serviços de pagamentos via Pix. A Caixa Econômica Federal e o Nubank apresentaram instabilidades em seus aplicativos, afetando a realização de transações financeiras.

No caso da Caixa, problemas foram registrados por volta das 8h (horário de Brasília), com usuários relatando dificuldades no login do app tanto em dispositivos Android quanto iOS, além de falhas nas operações de Internet Banking. O Downdetector, plataforma que monitora o funcionamento de serviços online, apontou que o erro está relacionado ao Pix, afetando um número significativo de clientes. Termos como “pix Caixa fora do ar” começaram a ganhar destaque nas buscas, o que sinaliza o aumento das queixas.

Por outro lado, o Nubank também enfrentou instabilidade a partir das 11h13 (horário de Brasília), com reclamações intensas, especialmente sobre o login no aplicativo e problemas ao tentar realizar pagamentos via Pix. Vários usuários relataram dificuldades, e as redes sociais ficaram recheadas de relatos sobre transações que desapareceram, gerando desconforto entre os correntistas.

Ambos os bancos ainda não forneceram detalhes sobre a causa da falha e continuam sendo monitorados por plataformas que acompanham o funcionamento de serviços online.