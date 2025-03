Processo seletivo do Ifac é atualizado e oferece vagas para professores

O Instituto Federal do Acre (Ifac) divulgou, nesta quinta-feira (6), uma retificação no edital nº 1/2025 para a contratação de professores substitutos no Campus Tarauacá. A atualização foi necessária devido a equívocos na publicação original, que continha informações incorretas sobre as áreas de atuação das vagas disponíveis.

Com a correção, o processo seletivo agora oferece quatro vagas para as áreas de Agronomia, Engenharia Florestal, Psicologia e Língua Portuguesa e Literatura Brasileira. Para se candidatar, é obrigatório possuir formação superior na respectiva área.

Os profissionais selecionados cumprirão uma carga horária de 40 horas semanais, com salários que variam entre R$ 3.412,63 e R$ 6.356,02, conforme a titulação. O contrato inicial será de seis meses, podendo ser prorrogado por até dois anos.

As inscrições estarão abertas de 6 a 15 de março de 2025 e devem ser feitas exclusivamente por e-mail. O edital atualizado pode ser acessado no site.