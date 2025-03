Procuradora de Justiça Patrícia Rêgo será homenageada com Diploma Bertha Lutz 2025

A procuradora de Justiça do MPAC, Patrícia de Amorim Rêgo, foi uma das 19 personalidades selecionadas para receber o Diploma Bertha Lutz 2025. A indicação foi feita pelo senador acreano Sérgio Petecão.

A homenagem reconhece mulheres que se destacam na promoção da equidade de gênero em nosso país.

Patrícia Rêgo é coordenadora do Centro de Atendimento à Vítima(CAV) e do Observatório de Violência de Gênero (OBSGênero), com uma atuação destacada no combate às desigualdades no estado do Acre, principalmente na defesa dos direitos das mulheres.

A cerimônia de entrega do Diploma Bertha Lutz acontece no dia 26 de março.