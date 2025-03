Professor da Ufac lança livro sobre movimentos sociais e ascensão da esquerda no Acre

No próximo dia 14 de março, às 16h, a Livraria Paim será palco do lançamento do livro Movimentos Sociopolíticos e Ambientais no Acre (1988-2002). Capital Social, Ciclos de Protestos e Oportunidades Políticas, do professor Ermício Sena, da Universidade Federal do Acre (UFAC). Fruto de sua pesquisa de doutorado na Universidade de Salamanca, a obra analisa o papel dos movimentos sociais na transformação política do estado, culminando na ascensão da Frente Popular ao poder.

O livro, publicado pela editora Appris, examina como os movimentos sociopolíticos e ambientais do Acre influenciaram o cenário político e institucional, criando oportunidades para a participação cidadã e a governança democrática. A narrativa tem como ponto de partida o assassinato do líder seringueiro Chico Mendes, em 1988, e acompanha a mobilização social que levou à eleição de Jorge Viana como governador em 1998.

Com experiência como assessor de movimentos sociais no Alto Acre nos anos 1990, Ermício Sena mergulhou na história política do estado, estudando o papel de líderes desses movimentos, sindicatos, intelectuais e a ala progressista da Igreja Católica como aliados na luta pela terra e um modo de vida das populações tradicionais do Acre, além de justiça social e pelo meio ambiente. Segundo o autor, “os movimentos sociais foram protagonistas dessa história política, pois criaram oportunidades políticas para a ascensão de atores institucionais comprometidos com suas pautas”.

A obra também discute o impacto das políticas públicas implementadas pelo primeiro governo da Frente Popular do Acre e como essas mudanças alteraram a dinâmica do desenvolvimento local. Em sua análise, Sena destaca que “o empoderamento desses movimentos resultou em maior controle dos cidadãos sobre as políticas públicas e um fortalecimento dos mecanismos de boa governança”.

O lançamento do livro será uma oportunidade para debater a relevância histórica desses movimentos e seu legado para o Acre. O evento será aberto ao público, proporcionando um espaço de reflexão sobre o papel dos atores sociopolíticos na construção de um estado mais democrático e sustentável.

A publicação já está a venda na Livraria Paim, em Rio Branco, e pelas plataformas de livros

