Programa Celular Seguro: Acre teve apenas um bloqueio durante carnaval deste ano

O Programa Celular Seguro, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, registrou 2.469 alertas de bloqueio de aparelhos roubados, furtados ou perdidos durante o Carnaval. Os dados foram divulgados pelo Governo Federal nesta quinta-feira (6).

Segundo o informativo, estado de São Paulo liderou o ranking, seguido do Rio de Janeiro e da Bahia. Já o Acre foi a unidade federativa com o menor número de bloqueios, com apenas um caso.

De sábado (1º) a quarta-feira (5), dias de realização da festa, o número de alertas manteve uma média acima de 490 registros diários, com o pico no dia 5, quando 519 celulares foram bloqueados por meio do sistema. Veja as ocorrências:

•⁠ ⁠1º de março: 472 bloqueios

•⁠ ⁠2 de março: 504 bloqueios

•⁠ ⁠3 de março: 483 bloqueios

•⁠ ⁠4 de março: 491 bloqueios

•⁠ ⁠5 de março: 519 bloqueios

São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia receberam grande número de foliões durante o evento e concentraram a maior parte dos bloqueios.

•⁠ ⁠São Paulo: 546 bloqueios

•⁠ ⁠Rio de Janeiro: 439 bloqueios

•⁠ ⁠Bahia: 203 bloqueios

O Celular Seguro permite que qualquer cidadão cadastre seu aparelho e, em caso de roubo ou furto, emite um alerta que bloqueia o dispositivo e serviços vinculados, como aplicativos bancários. A iniciativa tem sido um recurso fundamental para reduzir o uso indevido de celulares por criminosos.

Para utilizar o serviço, basta acessar o site ou baixar o aplicativo oficial, disponível para Android e iOS.

Passo a passo:

1.⁠ ⁠Baixe o aplicativo no Google Play (Android) ou na App Store (iOS);

2.⁠ ⁠Faça login com sua conta Gov.br (caso não tenha, crie uma rapidamente no site do Governo Federal);

3.⁠ ⁠Aceite os termos de uso e conheça as instituições participantes;

4.⁠ ⁠Cadastre seus dispositivos e defina Pessoas de Confiança para ajudarem no bloqueio, se necessário; e

5.⁠ ⁠⁠Em caso de roubo, furto ou perda, emita o alerta pelo site do Celular Seguro ou acione a Pessoa de Confiança para que ela faça o alerta. Nesse momento, é preciso escolher o tipo de bloqueio desejado.