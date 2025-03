Proibição de laqueadura e vasectomia em jovens: o que está em jogo no julgamento do STF

Um julgamento que pode mudar para 18 anos a idade mínima para se fazer laqueadura e vasectomia no Brasil deve ser retomado nesta quarta-feira (12/03) no Supremo Tribunal Federal (STF).

A lei atual, de setembro de 2022, determina que, para fazer procedimentos de esterilização voluntária, a pessoa deve ter no mínimo 21 anos ou dois filhos vivos, além de capacidade civil plena (capacidade de cumprir de forma autônoma seus direitos e deveres como cidadão).

Porém, na prática, muitos médicos acabam considerando que a pessoa deve ter no mínimo 21 anos e dois filhos vivos — e não uma condição ou outra.

A ação que está na pauta do plenário do STF foi protocolada pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB), defendendo que maiores de 18 anos já possam optar pela esterilização voluntária.

Para a sigla, o fato de o Estado definir as condições para que homens e mulheres decidam sobre a própria vida reprodutiva viola princípios como a dignidade da pessoa humana, a liberdade de escolha, a autonomia privada, liberdade de planejamento familiar e os direitos sexuais e reprodutivos.

O julgamento no STF começou em novembro de 2024, mas apenas dois ministros votaram na ocasião — o relator do caso, Nunes Marques, e Flávio Dino. Ambos foram favoráveis à manutenção das regras atuais.

O ministro Cristiano Zanin, que seria o terceiro a votar, pediu vista (mais tempo para análise do caso). Por isso, ele será o primeiro a votar na retomada do julgamento.

Nesse período, é previsto “aconselhamento por equipe multidisciplinar, com vistas a desencorajar a esterilização precoce”.

Segundo regras do Conselho Federal de Medicina (CFM), independente da legislação, os médicos têm autonomia para se recusar a fazer o procedimento de esterilização voluntária caso não concordem com ele.

Argumentos favoráveis e contrários à mudança na idade mínima

Para o advogado Ricardo Calderón, diretor nacional do Instituto Brasileiro de Direito da Família (IBDFAM), as restrições impostas pela lei atual vão contra princípios constitucionais que estabelecem a maioridade civil aos 18 anos.

“É necessário respeitar a liberdade de escolha das pessoas e a autodeterminação delas sobre seu corpo e direito reprodutivo. Uma pessoa com mais de 18 anos tem capacidade de direito civil. Precisa haver o aconselhamento médico, mas a decisão de reger sobre o próprio corpo cabe ao indivíduo e não ao Estado”, pontua Calderón.

O urologista e conselheiro federal do Conselho Federal de Medicina (CFM) José Elêrton concorda.

“Do ponto de vista psicológico, a maturidade cognitiva plena se dá após os 18 anos, apesar de termos exceções. Mas, considerando a maioria, estabelecer essa idade mínima para realizar uma laqueadura parece precoce”, avalia Rafaela Schiavo, psicóloga perinatal e fundadora do Instituto MaterOnline, que atua na formação de profissionais que trabalham no cuidado emocional de gestantes e puérperas.

Ainda segundo a psicóloga, aos 21 anos, o indivíduo já conseguiu amadurecer e fazer um planejamento real com uma cognição adulta, sendo mais consciente sobre a decisão do procedimento cirúrgico.

Os profissionais ouvidos pela reportagem são unânimes em enfatizar a importância do aconselhamento especializado para aqueles que pretendem fazer a esterilização voluntária, havendo esclarecimento dos riscos de irreversibilidade futura.

Além da lei, a pressão social

No início do ano passado, a moradora de Boa Vista (RR) procurou o Sistema Único de Saúde (SUS) para fazer uma laqueadura, procedimento que consiste no ligamento das tubas uterinas para a esterilização feminina.