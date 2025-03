Pronunciamento de Neymar dá o que falar na web

O jogador de futebol Neymar Jr. se pronunciou por meio de suas redes sociais na noite dessa sexta-feira (14/3), após ser cortado da seleção brasileira para as próximas rodadas de eliminatórias da Copa do Mundo. O atacante iria voltar a jogar pela camisa verde e amarelo após um ano, mas precisou adiar seu retorno devido a uma lesão na coxa.

Em seu perfil no Instagram, Neymar lamentou o ocorrido: “Parecia tão perto a volta, mas infelizmente não vou poder vestir a camisa mais pesada desse mundo no momento!” começou dizendo o jogador em sua rede social.

“Tivemos longas conversas e todos sabem a vontade que eu tinha de voltar, mas chegamos a um consenso e resolvemos não me arriscar, para me preparar melhor e zerar totalmente a lesão!” pontuou o atleta.

O técnico da seleção brasileira de futebol, Dorival Júnior, também comentou a decisão de cortar Neymar das próximas partidas da equipe: “Ninguém precisa falar a respeito do que representa Neymar. Ele está vivendo um processo de readaptação. Mas as qualidades de um jogador como esse são um fator determinante para que ele possa superar as situações de uma partida.”

reprodução/Instagram

Assunto reverberou nas redes sociais

Nas redes sociais, internautas repercutiram o pronunciamento de Neymar sobre o adiamento de sua volta à seleção brasileira e estranharam o fato de o atacante não ter se manifestado sobre mais um escândalo em sua vida pessoal.

“Fazer stories para lamentar que está fora da seleção, isso ele faz. Fazer stories para desmentir a pulada de cerca e defender seu casamento?”, questionou um perfil. “E a nota de repúdio da festinha, cadê?”, perguntou outro. “E as polêmicas? Vai comentar não?”, indagou mais um usuário.

Polêmica

A modelo e influenciadora Any Awuada, nome artístico de Nayara Macedo, voltou aos holofotes recentemente após alegar ter mantido relações íntimas com Neymar durante uma festa em Araçoiaba da Serra, no interior de São Paulo.

A festa ocorreu em uma chácara na região, onde o helicóptero de Neymar foi avistado. No entanto, a assessoria do jogador negou sua participação no evento, afirmando que a aeronave é frequentemente emprestada a amigos e familiares.

Em entrevista ao programa “Fofocalizando”, do SBT, Any detalhou que foi contratada, juntamente com outras mulheres, para entreter Neymar e seus amigos durante a festa.

Ela afirmou que os celulares das participantes foram recolhidos ao chegarem ao local e que só descobriram a identidade do anfitrião ao chegarem à chácara. Any relatou que havia bebidas alcoólicas e jogos de pôquer, nos quais os homens presentes participavam e distribuíam fichas para as mulheres.

A festa teria sido interrompida quando a esposa de um dos organizadores chegou ao local e causou um tumulto, classificando a situação como constrangedora. Any defendeu sua participação, afirmando que estava apenas cumprindo seu trabalho e que não havia cometido nenhum erro.