Protesto na BR-364: comunidade libera estrada após cobrar médicos e ambulância

A BR-364 foi interditada temporariamente por moradores da Vila Lagoinha, em Cruzeiro do Sul, que reivindicam melhorias no atendimento da unidade de saúde local. Entre as principais queixas, estão a ausência de médicos durante toda a semana e a necessidade de uma ambulância disponível 24 horas. O bloqueio foi encerrado após a chegada do secretário municipal de Saúde, Marcelo Siqueira, que dialogou com os manifestantes.

Segundo uma das moradoras, identificada como Nair, a comunidade também pede o retorno de um enfermeiro específico para a unidade. “Estamos fechando a rodovia porque o posto de saúde ficou a semana toda sem médicos. Queremos a volta de um enfermeiro para o Lagoinha e uma ambulância do Samu funcionando 24 horas”, declarou.

O secretário Marcelo Siqueira afirmou que a unidade conta com atendimento médico diariamente das 7h às 13h, além de uma equipe composta por enfermeira, profissional de educação física, nove agentes de combate a endemias, 11 agentes comunitários de saúde, dois microscopistas e dois técnicos de enfermagem. Além disso, duas vezes por semana, há atendimento odontológico na unidade.

Já o coordenador do Samu em Cruzeiro do Sul, Luiz Augusto Barreiros, destacou que a Vila Lagoinha dispõe de duas ambulâncias, sendo uma convencional e outra adaptada para acesso a ramais.

Com o compromisso da Secretaria de Saúde em avaliar as demandas da comunidade, os manifestantes desobstruíram a rodovia, permitindo a normalização do tráfego na região.