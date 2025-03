PSG teme que clássico seja suspenso por conta da torcida; entenda

O Paris Saint-Germain teme que o clássico contra o Olympique de Marselha, marcado para este domingo (16/3), pela 26ª rodada do Campeonato Francês seja suspenso por conta do comportamento de seus torcedores. Isso porque em caso de manifestações de ódio durante a partida, o jogo pode ser paralisado.

A principal preocupação está direcionada ao meia Rabiot, formado nas categorias de base do PSG, mas que hoje é atleta do Olympique. Em nota, o clube parisiense pediu respeito aos torcedores que forem ao Parque dos Príncipes neste domingo.

“Depois de uma classificação histórica em Anfield, todos os olhares estão postos no jogo de domingo contra o Olympique de Marselha! Os torcedores parisienses e ingleses demonstraram que o respeito entre arquibancadas transcende fronteiras. Vamos demonstrar esse mesmo respeito no domingo, aqui em Paris, no Parque dos Príncipes”, destaca o comunicado.

O temor tem precedentes, já que em dezembro do ano passado a partida contra o Lyon foi suspensa após cânticos homofóbicos entoados por torcedores do PSG. O árbitro Benoît Bastien paralisou a partida.

Líder do Francês, o PSG soma 65 pontos, enquanto o Olympique de Marselha, vice-líder, está com 49 pontos. Os dois times entram em campo às 16h45.