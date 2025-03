Quadrilha especializada em roubo de caminhonetes tem pena de mais de 120 anos de prisão mantida

A condenação de sete membros da quadrilha “Tropa do Mantém”, especializada em roubos de caminhonetes em Rio Branco, foi confirmada pela Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC). Os criminosos, que possuem ligações com atividades ilícitas em outros estados, foram sentenciados a mais de 120 anos de prisão pelo juiz da Vara de Delitos de Roubo e Extorsão da Comarca de Rio Branco.

O crime ocorreu na madrugada de 14 de dezembro de 2022, quando a quadrilha invadiu uma residência no bairro Cadeia Velha, rendendo quatro integrantes de uma família. Durante a ação, foram roubados joias, dinheiro, celulares e dois veículos: um HB20 e uma caminhonete Hilux. As vítimas foram levadas para uma área de mata na estrada de Porto Acre, onde permaneceram reféns por quase quatro horas, sendo liberadas apenas após a Hilux ser transportada para a Bolívia.

As investigações, realizadas pela Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões da Polícia Civil, resultaram na identificação e prisão dos responsáveis. Cada um dos condenados, incluindo Juan Carlos Souza da Silva e Kennedy Ronaldo de Souza Moreira, recebeu uma pena de 16 anos e 26 dias de reclusão.

A defesa dos réus recorreu da sentença, alegando falta de provas, mas o recurso foi rejeitado por unanimidade. O desembargador relator, Elcio Mendes, ressaltou que as evidências apresentadas demonstram claramente a participação dos réus nos crimes, não justificando a absolvição. Assim, a condenação foi mantida.