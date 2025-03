Foi publicado no Diário Oficial do Estado as sanções de diversas leis que reconhecem as quadrilhas juninas como patrimônio cultural estadual. A divulgação ocorreu ainda na segunda-feira (10), quando de fato os documentos foram assinados, mas apenas nesta terça-feira (11), teve sua publicação oficial.

Ao todo, 18 juninas do estado foram contempladas com a publicação, sendo elas:

Cristo Libertador na Roça;

Escova Elétrica;

Espalha Brasa;

Assanhados na Roça;

Coração de Maria;

Amor Junino;

Explode Coração;

Tradição Forrozeira;

Farofa do Capeta;

Explosão Junina;

Furacão Junina;

Sassaricano na Roça;

Pega-Pega;

Luar do Alto Acre;

Pacatuba;

Matutos na Roça;

Matutos Pelo Avesso.

“Eu não tinha noção da dimensão do que era o movimento junino. E o que mais me deixou impactado foi o olhar no semblante de vocês, em que pude ver a dedicação de cada um. Por isso, afirmo: o sucesso de vocês é o sucesso do Estado e não do governador. O Estado pode fazer, pode colaborar, mas se não for a dedicação de cada um de vocês, a gente não consegue. Então, minha gratidão a todos por esse trabalho impressionante, que faz parte da nossa cultura acreana”, disse Gladson Camelí, governador do estado do Acre durante a assinatura das sanções.