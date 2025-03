Quase todos os rios da Bacia do Rio Acre estão em elevação de nível, diz Defesa Civil

A Defesa Civil do Estado do Acre divulgou a medição do nível dos rios da bacia do Rio Acre e do Abunã. No boletim atualizado nesta terça-feira (11), quase todos os afluentes apresentam elevação do nível, em sete municípios do estado.

De acordo com o boletim, o manancial segue em elevação nos municípios de Assis Brasil, que chegou a marca de 6,37 m, Brasiléia com 8,54 m, Xapuri com 9,39 m, Capixaba com 11,18 m, Porto Acre com 12,72 m, Riozinho do Rola com 13,25 m e a capital Rio Branco, onde o nível do manancial chegou a 14,35 m.

Na Aldeia de Patos, o nível do rio teve uma redução e está com 1,85 m e Plácido de Castro permanece estável na marca de 13,03 m.

Mesmo com a estabilização em alguns pontos, enchentes de maiores proporções ainda são uma possibilidade. Além disso, o estado atual do rio já atingiu a cota de 14,24m, sendo este o marco para a retirada das primeiras famílias.

Segundo a Defesa Civil Municipal de Rio Branco 13 bairros já foram atingidos pela cheia do Rio Acre.