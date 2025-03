Quem é a estagiária picareta da OAB presa por furtar lojas de shopping

Uma das mulheres presas por furtar lojas comerciais de shoppings em Goiânia é Gisllayne Batista Pimentel. A criminosa (foto em destaque) é bacharel em direito e, quando foi presa, os policiais encontraram com ela uma carteira de estagiária da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Ela e mais duas comparsas foram detidas na última quarta-feira (26/2). Somente Gisllayne teve a prisão convertida em preventiva.

Além dos furtos na região goiana, a bacharel em direito responde a um processo no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT). Ao ser condenada pelo crime de furto qualificado, Gisllayne recorreu à Justiça, mas o pedido foi rejeitado.

Outros crimes cometidos por Gisllayne:

Em fevereiro de 2019, acompanhada de um comparsa que não foi identificado, ela furtou uma bolsa de um restaurante de Taguatinga. Dentro da bolsa tinha documentos pessoais da vítima e R$ 230 em espécie. Ao sair do restaurante, ela foi a uma agência bancária e sacou R$ 2 mil da conta da mulher. Além desse valor, Gisllayne transferiu mais R$ 2 mil para a conta de um terceiro.

Relembre como foi a prisão em Goiânia

As três saíram do Distrito Federal para cometer o crime em Goiânia. Elas furtaram mais de R$ 13 mil em mercadorias. Os seguranças de um shopping acionaram a Polícia Militar de Goiás (PMGO). As envolvidas foram detidas pela equipe da Força Tática, quando iam atacar outra loja, em um outro shopping.

Veja algumas mercadorias que elas furtaram:

O caso foi levado para a Central Geral de Flagrantes de Goiânia. Erica Brenda, Gisllayne Batista e a adolescente são velhas conhecidas das forças de segurança pública. Com vários antecedentes criminais, uma delas tem 10 passagens pela polícia.

Foto das duas ladras maiores de idade que foram presas:

As três ladras saíram de Brasília no último dia 24/2. Elas alugaram um carro e se hospedaram em um hotel de Goiânia. No mesmo dia que chegaram, já começaram a cometer os furtos nos comércios.

Como elas se organizavam:

Gisllayne Batista era a responsável pela logística e pelo monitoramento do local.

Ela ficava no carro, aguardando as comparsas para poderem fugir.

A adolescente ficava responsável pelos furtos.

Ela utilizava sacolas metalizadas para fugir dos detectores de metal. Ela também carregava imãs para retirar os lacres das roupas.

Erica Brenda ficava encarregada dos furtos, além de vigiar os seguranças dos estabelecimentos comerciais.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Humberto Teófilo, as duas maiores foram autuadas por furto qualificado, corrupção de menores e associação criminosa. A adolescente foi liberada.

A coluna Na Mira aguarda nota da OAB.