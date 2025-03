Quem é a ex-Masterchef presa por tráfico de drogas durante o Carnaval

Aritana Maroni foi presa em flagrante durante o Carnaval de Salvador por tráfico de drogas. A influencer estava em um bloquinho no circuito Barra-Ondina com duas amigas, quando foi abordada por agentes e foi presa.

Conhecida por ter passado em diversos realities, Aritana Maroni é apaixonada por gastronomia e esteve no MasterChef Brasil, da Band, em 2015, na segunda temporada. Dois anos depois, ela participou de A Fazenda, em um edição feita apenas com ex-realities.

Aritana Maroni ainda esteve no Power Couple Brasil, ao lado de Paulo Rogério, e foi finalista do programa. Em 2019, ela esteve na atração Troca de Esposas. Ela é a única filha de Oscar Maroni.

No programa de casais, a influencer relembrou de uma discussão que teve com o pai e que Rogério, a defendeu. “Eu falei pro meu pai que não gostava de uma namorada dele da época, e ele ficou revoltado, berrando comigo. O Paulo botou a mão no peito dele e disse que jamais ele falaria dessa forma comigo enquanto estivéssemos casados, que meu pai nunca ia fazer isso de novo”, declarou.

Prisão por tráfico de drogas