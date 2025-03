Na madrugada desta terça-feira (5/3), Frei Gilson da Silva Pupo Azevedo mobilizou cerca de 1 milhão de famílias para acompanharem sua live da Quaresma, transmitida às 4h da manhã. O religioso, que se tornou um fenômeno nas redes sociais, tem mais de 5 milhões de inscritos no YouTube e utiliza a internet para difundir mensagens de fé.

Natural de São Paulo, Frei Gilson entrou para a vida religiosa aos 18 anos, quando passou a integrar a congregação Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo. Hoje, aos 38, segue na ordem e também se dedica à música. Ele é o líder do grupo Som do Monte, que reúne leigos e religiosos para evangelizar por meio de canções.