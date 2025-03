Quem é Mikey Madison, atriz que venceu o Oscar de Melhor Atriz

A atriz norte-americana Mikey Madison, de 25 anos, conquistou o Oscar de Melhor Atriz em 2025 por sua performance no filme Anora, dirigido por Sean Baker.

A premiação ocorreu no último domingo, 2, em Los Angeles, e Madison surpreendeu ao superar nomes consagrados como Demi Moore e a brasileira Fernanda Torres.

Nascida em 25 de março de 1999, em Los Angeles, Califórnia, Madison cresceu no Vale de San Fernando. Antes de se dedicar à atuação, seu interesse principal era o hipismo, mas aos 14 anos decidiu seguir a carreira artística. Sua trajetória começou com participações em curtas-metragens, ganhando destaque ao interpretar Max Fox na série Better Things (2016–2022).

Posteriormente, Madison atuou como Susan Atkins em Era Uma Vez em… Hollywood (2019), de Quentin Tarantino, e como Amber Freeman em Pânico (2022). A vitória no Oscar consolida sua ascensão em Hollywood, marcando um momento decisivo em sua carreira.

Em Anora, Madison interpreta Ani, uma dançarina exótica que se casa impulsivamente com Ivan, filho de uma família russa abastada que desaprova a união. Sua atuação foi amplamente elogiada pela crítica, rendendo-lhe também os prêmios de Melhor Atriz no BAFTA e no Independent Spirit Awards.

Para dar vida à personagem, Madison mergulhou no universo das trabalhadoras sexuais, aprendendo russo, twerking e pole dance, além de conviver com profissionais do sexo para compreender melhor suas realidades. Em seu discurso de aceitação do Oscar, ela agradeceu publicamente a essas mulheres, prometendo continuar sendo uma aliada.

Uma vitória inesperada

A conquista de Madison no Oscar foi considerada uma surpresa, já que Demi Moore era apontada como favorita por sua atuação em A Substância. Além disso, a brasileira Fernanda Torres também concorria na categoria por seu trabalho em Ainda Estou Aqui.

Com essa premiação, Mikey Madison consolida-se como uma das principais atrizes de sua geração, destacando-se por sua versatilidade e dedicação aos papéis que interpreta.