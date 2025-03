Quem é Roberto Setúbal, herdeiro do Itaú exposto pela ex-esposa

O herdeiro do Itaú, Roberto Setúbal, foi exposto pela ex-esposa, Daniela Fagundes, em postagens nas redes sociais na última terça-feira (4/3). Segundo ela, o banqueiro a traiu e, por conta disso, vem recebendo ameaças do marido de uma suposta amante dele. Os dois terminaram o casamento em dezembro de 2024.

Quem é Roberto Setúbal?

Roberto Setúbal é um banqueiro brasileiro, famoso por ter sido presidente do Banco Itaú até 9 de novembro de 2016, quando foi sucedido pelo economista Candido Bracher.

Nascido em 1954, na cidade de São Paulo, Roberto é filho de Olavo Egídio de Sousa Aranha Setubal, ex-prefeito da cidade de São Paulo (1975-1979), ex-diretor e ex-acionista do banco Itaú. Setúbal estudou na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP), em São Paulo, onde se formou em Engenharia de Produção e se tornou mestre em engenharia pelo Stanford University, na Califórnia, Estados Unidos.

Roberto Setúbal ingressou no Itaú em 1984. Seu nome foi sugerido para a presidência do banco quando ele tinha apenas 35 anos de idade. Vetado pelo pai, foi nomeado diretor-geral da instituição. Em 1994 virou CEO do banco, posição que ocupou até 2017.

O banqueiro conheceu Daniela Fagundes ao comprar um apartamento no Jardim Europa, bairro nobre de São Paulo. Na ocasião, ela era corretora de imóveis. O casamento durou quatro anos. Juntos, eles têm uma filha, de um ano.

Exposição de traição

Daniela Fagundes usou as redes sociais na última terça-feira (4/3) para expor que foi traída e relatar que vem recebendo ameaças do marido de uma amante do banqueiro.

Ao publicar imagens do ex-marido vendo fotos de uma mulher no celular, a ex-esposa do herdeiro bilionário do Itaú escreveu na legenda: “O verdadeiro Roberto Setubal! Todos estão me perguntando por que meu casamento acabou e hoje eu vou contar a verdade”, começou.

Em seguida, Daniela Fagundes expôs que foi traída com prostitutas, além de revelar o nome de uma suposta amante. “Eu me separei porque eu era casada com esse homem nojento, pornográfico, que me traiu com duas prostitutas, que me traiu com uma Michele que vende arte na Dan Galeria e que era casada há 20 anos e com um filho pequeno”, disse ela.

“Esse primeiro vídeo é dele na minha sala, um dia antes de eu ter a Manu. A segunda é a foto dele no hotel enquanto eu trabalhava ligando por chamada de vídeo com a piranha! E tem muitas coisas que vou mostrar para vocês que me amam e torcem por mim e minha felicidade. Estamos juntas!”, completou.