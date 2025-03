Quiosques da Praça da Revolução falam sobre número de vendas no carnaval

O Carnaval da Família arrastou milhares de pessoas para a Praça da Revolução na capital do estado Rio Branco, nesta segunda-feira (3), não foi diferente.

Entretanto, o sucesso de público não se refletiu em vendas elevadas por parte dos empreendedores que alugam os pontos fixos do local.

Erica Francisca, do Tacaca da Dora, disse que apesar do grande movimento, as vendas não cresceram.

“Ficou muito parecido, mesmo com mais gente na praça, com o carnaval acontecendo, não conseguimos aumentar”, disse ela.

O caso não foi isolado, já que Leandro Souza, do Delicioso Hot Dog e Sanduíche, disse que as vendas caíram muito.

“Tem muitos quiosques do carnaval na nossa frente, quem tá lá, no meio, acaba vendendo antes e ninguém chega aqui”, disse ele, enfatizando que até mesmo o serviço de delivery está sendo impedido de funcionar durante o carnaval.

Sheila, do Churros da Sheila, também destacou que a abundante quantidade de concorrentes, melhor posicionados, próximos ao público, tornam a cincorrencia desleal.

“Eles estão mais proximos do público. Quem ta brincando o carnaval não vai sair da folia para chegar ate aqui”, pontua.