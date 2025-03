Raphinha se torna o brasileiro com mais gols em uma edição da Champions League

O atacante Raphinha, do Barcelona, fez história na Liga dos Campeões da Uefa ao marcar dois gols na vitória por 3 a 1 sobre o Benfica, nesta terça-feira (11). Com os dois gols marcados, ele chegou a 11 na competição e assumiu a artilharia isolada da edição atual, superando lendas do futebol brasileiro como Neymar, Kaká, Rivaldo e Jardel, que compartilhavam o recorde de 10 gols.

Antes da partida de ontem (10), o recorde de gols por um brasileiro em uma única edição da Champions estava dividido entre os quatro craques, que alcançaram 10 gols em temporadas passadas. Neymar fez sua marca na temporada 2014/15, Kaká em 2006/07, enquanto Rivaldo e Jardel marcaram o feito na temporada 1999/2000.

Com a vitória sobre o Benfica, Raphinha não só ultrapassou a marca desses ícones brasileiros, como também passou o guineense Serhou Guirassy, do Borussia Dortmund, que detinha a liderança da competição com 10 gols. A liderança do atacante do Barcelona pode ser ameaçada novamente, dependendo do desempenho de Guirassy no confronto do Borussia Dortmund contra o Lille nesta quarta-feira.

O Barcelona está classificado para as quartas de final da Liga dos Campeões após eliminar o Benfica com o placar agregado de 4 a 1.