Rayssa Leal, Bufoni e mais: veja skatistas do próximo remake de Tony Hawk

Assim como em Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, o game irá misturar o elenco clássico que estava presente no jogo original, quase todos de volta e com sua aparência mais envelhecida atual, com novos skatistas modernos de destaque no esporte, como é o caso de Rayssa Leal. De Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 já estão confirmados retornos de skatistas como Letícia Bufoni, Lizzie Armanto e Nyjah Huston, além de dois skatistas que afirmaram que estão no jogo, Riley Hawk e Tyshawn Jones, apesar de ainda não terem sido confirmados pela Activision. Enquanto isso os skatistas Leo Baker e Shane O’Neill fizeram postagens em redes sociais sobre o jogo, mas não confirmaram sua presença. A Activision ainda deverá revelar mais skatistas até o lançamento.