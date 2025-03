O que os internautas falaram

No X, antigo Twitter, o assunto viralizou. Alguns usuários do microblog apoiaram e outros apenas observaram a atitude dela.

“Deu pra perceber quando ela gosta e quando ela só queria dizer não. kkkkkk”, analisou um. “A diferença dela sabendo que serua madrinha do filho do Daniel (que praticamente forçou, né?)”, apontou outro. “A diferença de quando foi com aquele MC. kkkk”, debochou um terceiro. “A reação bem diferente de quando foi convidada pelo MC Daniel (risos). Eu faria da mesma forma”, escreveu mais um. “Quando ela recebeu o convite pra ser madrinha do filho do MC Daniel. Ela não mexeu nem um músculo. kkkk”, analisou outro.

