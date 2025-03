Real Madrid vence Atlético de Madrid em jogo com golaços; Assista

O Real Madrid saiu na frente nas oitavas de final da Champions League. O clube merengue derrotou o Atlético de Madrid, nesta terça-feira (4/4), por 2 x 1, em jogo com três golaços.

O primeiro saiu dos pés de Rodrygo. O brasileiro abriu o placar para o Real Madrid com apenas 3 minutos de jogo. O gol saiu após um ótimo lançamento rasteiro de Valverde para o camisa 11, que cortou para dentro e chutou forte, de canhota, na costura da rede, sem chances para o goleiro Oblak.

Aos 31 minutos do 1º tempo, Julian Álvarez empatou com um lindo gol. Ele recebeu na esquerda e bateu sem chances para qualquer defesa de Courtois. A bola ainda bateu na trave antes de entrar.

Brahim Díaz desempatou para o Real Madrid aos 9 minutos do 2º tempo. O espanhol naturalizado marroquino limpou a defesa do Atleti, deixou Giménez no chão e marcou mais um golaço.

Real Madrid e Atlético de Madrid voltam a se enfrentar às 17h do dia 12 de março, quarta-feira, no Metropolitano de Madri. Quem avançar pega Arsenal ou PSV nas quartas de final.