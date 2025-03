RECORD transmite Corinthians x Mirassol pelo Paulistão neste domingo

Chegou a hora do mata-mata! Corinthians e Mirassol se enfrentam na noite deste domingo (2) pelas quartas de final do Paulistão 2025. A bola rola a partir das 18h30, com transmissão exclusiva na TV aberta da NDTV – RECORD.

O Timão encerrou a primeira fase do Paulistão com a melhor campanha geral e líder do Grupo A, além de 75% de aproveitamento. O time de Memphis Depay, Yuri Alberto, Rodrigo Garro e cia. conquistou 27 pontos em 12 jogos, sendo oito vitórias, três empates e apenas uma derrota.

Segundo colocado do Grupo A, o Mirassol conquistou 16 pontos, com cinco vitórias, um empate e seis derrotas na primeira fase do Campeonato Paulista. O time do interior acumula quatro derrotas consecutivas nas últimas rodadas. Em contrapartida, com 21 gols marcados, o Mirassol, junto do Palmeiras, é o clube que mais balançou as redes adversárias.

Lembra disso?

Na edição de 2020 do Campeonato Paulista, Corinthians e Mirassol se enfrentaram em partida válida pela semifinal do torneio, após deixarem para trás Red Bull Bragantino e São Paulo, respectivamente. Na ocasião, com gol do volante Éderson, o Timão venceu o Mirassol e avançou à final do Paulistão.

Transmissão da NDTV – RECORD

Na apresentação e direto do gramado da Neo Química Arena, estará Paloma Tocci. Na narração, Cleber Machado. Maurício Noriega e Dodô vão analisar as táticas das equipes e Sálvio Spinola comentará os lances de arbitragem. Duda Gonçalves e Bruno Piccinato serão os repórteres posicionados à beira do campo.

Nas redes sociais, em parceria do R7 com o Desimpedidos, as transmissões dos jogos serão feitas com Zé Luiz apresentando, Chico Pedrotti narrando, Rudy Landucci, Bira, Yara Fantoni e Madson comentando, e Gabi Martins, Danilo Soto e Marília Galvão nas reportagens.

Esporte Record

Logo depois do Domingo Espetacular, às 23h, o Esporte Record chega com análises dos lances da rodada, gols nos estaduais e com debates sobre as polêmicas. Cleber Machado e Paloma Tocci são os apresentadores e Maurício Noriega, Dodô e Sálvio Spinola os comentaristas da atração.