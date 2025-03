Red Dead com desconto, jogos de PS até 75% off e mais; veja ofertas da semana

A plataforma da Valve sempre traz ofertas chamativas com suas ofertas sazonais, mas toda semana também é possível garantir alguns jogos da lista de desejos mais baratos. Além dos já citados anteriormente, o catálogo traz Warhammer 40.000: Space Marine 2 com 35% de desconto, além de Atomic Heart, Ori and the Will of the Wisps e Lies of P. Confira as oportunidades: