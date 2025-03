Rede ‘Compre de uma Mamãe’ realiza café cultural em Rio Branco, neste sábado

A primeira edição de 2025 do Café Cultural, promovida pela Rede de Empreendedorismo Materno do Acre – Compre de uma Mamãe em parceria com o Café do Teatro, acontece neste sábado, 15 de março, em Rio Branco, reunindo empreendedoras, artistas e entusiastas da cultura e do networking em um ambiente propício para conexões e aprendizado.

Após o grande sucesso das edições de 2024, o evento consolidou-se como um espaço essencial para fortalecer mães empreendedoras, promovendo não apenas a comercialização de produtos e serviços, mas também capacitação, troca de experiências e visibilidade.

Nesta edição, a programação contará com exposição de marcas, workshops temáticos, uma roda de conversa inspiradora e apresentações culturais. A atração musical ficará por conta da cantora Débora Muniz, que levará sua energia ao evento.

O evento terá a participação das três integrantes do Workshop Reflexo, que compartilharão suas experiências no mundo da moda e da comunicação. Shaina Araújo, estudante de Direito e apaixonada por moda, com experiência em comunicação e sete anos de atuação no varejo fashion. Caroline Sá, consultora de imagem formada por instituições renomadas, com experiência no mercado de luxo e mais de 150 clientes atendidos. Ana Vitória Parra, influenciadora digital e modelo fotográfica, conhecida pelo seu carisma e criatividade na produção de conteúdo voltado para moda e lifestyle.

Na roda de conversa, duas empresárias referência no mercado acreano compartilharão suas trajetórias. Tamires Almeida, do Grupo Picanha Mix, falará sobre os desafios de começar a empreender e o sucesso estrondoso da marca atualmente. Yvia D’Ávila, especialista em design de sobrancelhas e em formação profissional, contará sua experiência no setor da beleza e como já capacitou mais de 400 profissionais por meio de cursos on-line e presenciais.

Para a fundadora da Rede de Empreendedorismo Materno do Acre, Edmirk Herculano, o Café Cultural é um reflexo do impacto positivo que o empreendedorismo materno tem gerado ao longo dos anos. “Cada edição do Café Cultural reafirma a importância de criar espaços onde mães empreendedoras possam crescer, aprender e se conectar. Nosso propósito é fortalecer essas mulheres, impulsionando seus negócios e promovendo o consumo consciente. Estamos muito felizes em dar início à agenda de 2025 com um evento tão especial.”

O Café Cultural se tornou um evento essencial para quem valoriza o empreendedorismo, a cultura e o fortalecimento da economia local por meio do consumo consciente. A programação acontece neste sábado, 15 de março, das 16h às 21h, no Café do Teatro, localizado na Avenida Brasil, 309, Centro de Rio Branco. A expectativa é de mais um encontro inspirador, onde empreendedorismo, cultura e conexões se unem para transformar realidades.