Rede Social X: usuários de diversos países relatam falhas no serviço nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira (10), o X, plataforma anteriormente conhecida como Twitter, sofreu uma instabilidade que impactou usuários ao redor do mundo, incluindo países como Brasil, Estados Unidos, França, Espanha, Alemanha, Reino Unido, Índia, Austrália e México.

De acordo com o Downdetector, serviço especializado em monitorar falhas em plataformas online, os primeiros sinais de problemas começaram por volta das 7h (horário de Brasília), com mais de 3.700 notificações de falhas no Brasil e 21 mil nos Estados Unidos. O problema persistiu e, às 11h, o número de reclamações subiu para mais de 4.200 no Brasil e 38 mil nos EUA.

Muitos usuários relataram dificuldades para carregar o feed de notícias e para acessar a plataforma, tanto em dispositivos móveis quanto em desktop. Até o momento, a empresa não divulgou informações oficiais sobre a causa da falha.