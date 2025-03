Relembre as seis maiores enchentes da história de Rio Branco e o número de famílias atingidas

A população de Rio Branco enfrenta os períodos de cheia do Rio Acre há décadas, com ruas, casas e comércios afetados em diversos bairros da capital. Esses eventos climáticos marcam momentos históricos para todo o estado do Acre.

Os períodos chuvosos são caracterizados pelas cheias do Rio Acre e pelo transbordamento dos igarapés da capital, que ficam represados devido ao aumento do nível das águas. Nos anos em que o rio registra elevações significativas, as prefeituras dos municípios atingidos e o Governo do Estado atuam em conjunto para prestar assistência às famílias que precisam ser retiradas de suas moradias.

As seis maiores enchentes da história do Rio Acre

Apesar da enchente de 2025 já ter afetado centenas de famílias, algumas cheias históricas marcaram o estado do Acre ao longo dos anos. Confira as seis maiores enchentes registradas:

– O nível do rio chegou a 17,66 metros, afetando mais de 22 mil pessoas. As autoridades tiveram dificuldades para atender todas as vítimas devido às chuvas persistentes. 2012 – Neste ano, o Rio Acre registrou a segunda maior cheia da história, alcançando 17,63 metros. A cidade de Brasiléia foi uma das mais impactadas, com cerca de 90% de sua área urbana submersa, segundo a Defesa Civil Estadual.

2015 – O Acre enfrentou sua maior enchente histórica, quando o Rio Acre atingiu 18,40 metros. Quase um terço da população de Rio Branco foi afetado, com mais de 102 mil pessoas atingidas e deslocadas.

2023 – A cheia desse ano também ficou entre as mais expressivas, com o Rio Acre chegando a 17,72 metros. No total, mais de 13 mil pessoas foram afetadas em todo o estado, gerando danos materiais e exigindo grande mobilização das autoridades.

2024 – A cheia desse ano foi a segunda maior da história do Acre, com o Rio Acre atingindo 17,87 metros. Embora não tenha sido a pior alagação, foi considerado o maior desastre ambiental que o estado já enfrentou. Milhares de famílias foram afetadas, e a capital Rio Branco enfrentou um dos maiores desafios logísticos para realocar desabrigados e prestar assistência emergencial. A enchente causou danos extensivos à infraestrutura da cidade, afetando estradas, comércios e serviços essenciais.

Cheia de 2025

No ano de 2025, o nível da água vem aumentando consideravelmente nos últimos dias. Neste sábado (15), o manancial já atingiu a marca de 15,71 metros. De acordo com a Defesa Civil Municipal, a tendência é de que o nível continue subindo, podendo chegar a 16 metros ainda neste final de semana. Autoridades seguem em alerta para minimizar os impactos e auxiliar a população afetada.

Até o momento, pelo menos 69 famílias estão em abrigos (num total de 208 pessoas), além de 189 famílias desalojadas e 41 bairros atingidos. O total de famílias afetadas, somente na capital, se aproxima de 5 mil.