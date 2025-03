Remédio chinês contra câncer de pulmão supera o mais vendido do mundo

O DeepSeek chocou o mundo ao entregar uma inovação inesperada a um preço inacreditável. Mas essa tendência disruptiva não se limita às big techs: ela vem acontecendo silenciosamente no setor farmacêutico.

Em setembro, a Akeso, uma empresa de biotecnologia chinesa pouco conhecida, fundada há quase uma década, abalou o setor de biotecnologia com seu novo medicamento para câncer de pulmão.

O ivonescimab, o novo medicamento, foi considerado em um teste conduzido na China como tendo superado o Keytruda, o medicamento de sucesso desenvolvido pela Merck que arrecadou mais de US$ 130 bilhões (cerca de R$ 769 milhões) em vendas para o gigante americano que dominou o tratamento do câncer.

Os pacientes tratados com o novo medicamento da Akeso passaram 11,1 meses antes que seus tumores começassem a crescer novamente, em comparação com 5,8 meses para o Keytruda, de acordo com dados clínicos divulgados na Conferência Mundial sobre Câncer de Pulmão, um importante fórum médico.

Ao longo de vários dias no início de setembro, as ações da Summit Therapeutics, sediada na Califórnia, parceira da Akeso nos EUA, mais que dobraram para um recorde, de acordo com dados da Refinitiv. A empresa havia licenciado o direito de comercializar o novo medicamento na América do Norte e na Europa.

Na época, embora especialistas tenham dito que foi um momento decisivo para as empresas farmacêuticas chinesas, foi pouco notado fora da indústria. Tudo isso mudou após as façanhas da DeepSeek no início deste ano, que colocaram a atenção internacional em focos de inovação na China – com crescentes implicações globais.

“Eu acredito que a indústria de biotecnologia chinesa desempenhará um papel importante globalmente. E nós [iremos] participar cada vez mais”, disse Michelle Xia, CEO da Akeso, em uma entrevista no mês passado com a BiotechTV.

Em uma declaração, a Akeso disse que foi um “momento incrivelmente emocionante” ver seu medicamento superar o Keytruda, o medicamento mais vendido do mundo.

“A inovação da Akeso é impulsionada por uma profunda compreensão da biologia da doença e engenharia de proteínas, ao mesmo tempo em que se beneficia do rápido tempo de desenvolvimento e da abundância de talentos de primeira linha na China”, disse.

A ascensão da biotecnologia chinesa

Até a década de 1980, quando a China abriu sua economia, a maioria de suas empresas farmacêuticas eram estatais. Durante a maior parte dos últimos 40 anos, as empresas de biotecnologia chinesas estavam principalmente replicando medicamentos existentes, conhecidos como medicamentos “me-too”.

Mas nos últimos 10 anos, elas começaram a inovar com medicamentos mais avançados que podem competir diretamente com as ofertas ocidentais. E elas assinaram bilhões de dólares em acordos de licenciamento com parceiros ocidentais para levar seus produtos para o resto do mundo.

A AstraZeneca assinou um acordo de US$ 1,92 bilhão (cerca de R$ 11 bilhões) com o CSPC Pharmaceutical Group da China no ano passado para desenvolver medicamentos cardiovasculares, e a Merck tem um acordo de US$ 2 bilhões (cerca de R$ 12 bilhões) com a Hansoh Pharmaceutical da China sobre uma pílula experimental para perda de peso.

“As pessoas sabiam que a indústria de biotecnologia estava crescendo muito rápido na China, mas muito poucas a viam como uma ameaça real aos principais inovadores dos EUA”, disse Rebecca Liang, analista farmacêutica da AB Bernstein.

“Agora a ameaça está se tornando real, porque você começa a ver esses medicamentos de última geração que são uma espécie de salto.”

De acordo com uma nota de pesquisa publicada pela HSBC Qianhai Securities no início deste mês, a China está se tornando um centro de inovação para toda a indústria, com o número de acordos de licenciamento saltando de apenas 46 em 2017 para mais de 200 no ano passado.