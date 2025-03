Remédio que prolonga a vida de cães idosos é validado pela FDA

O medicamento teve diversos testes antes disso. Ele é administrado em comprimidos diários saborizados. A droga age diretamente na redução das complicações do envelhecimento.

Desenvolvido pela Loyal, o LOY-002, que aumenta a longevidade e qualidade de vida dos cães, passou pelo crivo da “Anvisa dos Estados Unidos” esta semana e a empresa pode continuar avançando na pesquisa. Ela recebeu investimento de US$ 22 milhões para viabilizar a chegada da novidade ao mercado.

Tutores de cães idosos comemoraram a aprovação dos testes, pela Food and Drug Administration (FDA), de um remédio que promete prolongar a vida dos bichinhos.

Como funciona

O LOY-002 foi desenvolvido para cães com 10 anos ou mais e que pesam mais de 6,3 kg.

Ao corrigir as disfunções metabólicas no corpo do animal, o remédio permite que os bichinhos tenham uma vida mais longa e saudável.

Diferentemente de outros tratamentos que apenas focam em combater os sintomas de doenças relacionadas à idade, o LOY atua diretamente nas causas da velhice. Assim, as complicações são prevenidas antes mesmo de aparecerem.