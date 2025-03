Renata volta à casa do BBB 25 e acorda os bothers girtando: “A surucucu voltou”

Renata retorna ao jogo com energia máxima, despertando todos aos gritos: “BOOOOM DIA, BRASIL! A SURUCUCU VOLTOU!”. Ela revela que ouviu informações do lado de fora e expõe Aline, alegando que a sister planejava votar nela caso imunizasse Maike.

Aline nega veementemente e a discussão explode:

Renata: “Cobra por quê?”

Aline: “Pra mim você continua sendo uma cobra!”*

Renata acusa Aline de traição e revela que ela teria combinado votos com Vini antes de indicá-la ao Paredão. Aline se revolta:

Aline: “Mentiraaa! MENTIROSA! MENTIRA!”

Vini: “NÃO FOI!”

O embate entre as duas é intenso, com Renata acusando Aline de traição e Aline chamando Renata de falsa. Renata afirma que Aline conspirou contra ela com Vini, que tenta intervir negando a acusação. A troca de acusações escala, com gritos, xingamentos e cobranças sobre atitudes passadas. Renata critica Aline por não escutar os outros e baixar o nível da discussão, enquanto Aline insiste que Renata é falsa e oportunista:

Renata: “Você não escuta o outro, Aline!”

Aline: “Você é FALSA!”

Renata: “Falsa é você! Eu não te pedi oportunidade nenhuma!”

A briga atinge seu ápice quando Aline chama Renata de “ordinária”, levando Renata a se recusar a abaixar a cabeça e afirmar que não será mais intimidada. O confronto termina sem resolução, mas com uma divisão evidente entre as duas:

Renata: “COBRA É VOCÊ! Você vai gritar comigo? Eu não vou mais abaixar a cabeça!”

Aline: “Você é ridícula!”

Renata: “Ridícula é você!”