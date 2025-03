Renove seu lar: Conferência ‘Pais em Chamas, Filhos Incendiados’ promete transformar famílias

A Igreja Intensidade da Adoração, localizada no bairro Jorge Lavocat, está realizando a primeira edição deste ano da Conferência “Pais em Chamas, Filhos Incendiados”. De acordo com o pastor Cristiano Ribeiro, a conferência tem como objetivo principal reacender o amor paterno e materno nas famílias. “Infelizmente, as drogas e o álcool muitas vezes destroem a unidade familiar, tirando o amor e o respeito entre os membros da família”, ressalta o pastor.

A Conferência “Pais em Chamas, Filhos Incendiados” promete ser um evento inspirador e transformador para todos os participantes. Com uma mensagem de amor, esperança e restauração, a conferência visa fortalecer as famílias e promover uma comunidade mais unida e solidária. Segundo o pastor Cristiano Ribeiro, as edições anteriores da conferência já mostraram resultados concretos e transformadores, com famílias sendo renovadas e pessoas voltando a Deus.

A conferência “Pais em Chamas, Filhos Incendiados” é um convite para que as famílias sejam renovadas e transformadas pela mensagem de Deus. A Conferência é gratuita e não tem nenhuma taxa ou valor. Para mais informações, entre em contato com o pastor Cristiano pelo telefone +55 68 9993-2590. Não perca essa oportunidade de transformar sua vida e a de sua família!