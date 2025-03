“Representa muito”, diz presidente do bloco 6 É D+ após sexto título no desfile de blocos

O presidente do bloco carnavalesco 6 É D+, Frank Costa, deu entrevista após o anúncio do sexto título e revelou que a vitória do desfile representa muito para a comunidade.

O bloco 6 É D+ levou o tema: “O Carnaval que eu quero brincar: do passado ao recente, o Carnaval sempre presente” e animou a plateia com o samba-enredo. Como prêmio, o bloco levou R$ 6.375,00 e um troféu.

“É um desafio muito grande. Muito obrigada a todos. Essa é a força da comunidade. Chegar ao sexto título é realmente uma realização de toda a comunidade”, disse.

“O importante é trazer a cultura para a comunidade, e é isso que acontece sempre 6 É D+. A cultura dentro da comunidade. O resultado é isso aí”, finalizou.