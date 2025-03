Reunião entre Oi e autoridades define soluções para falhas de telefonia e internet no Acre

Nesta terça-feira (11), ocorreu uma reunião na sede da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre (SEJUSP) para discutir os recorrentes problemas nos serviços de telefonia no estado, que estão impactando negativamente o atendimento de emergências.

O encontro, realizado de forma semi-presencial, contou com a presença de representantes da Oi S.A., da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e das Secretarias de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP) e de Saúde (SESACRE), além de suas respectivas equipes técnicas.

Entre os principais pontos discutidos, estavam as falhas frequentes no sinal de telefonia em 2024 e 2025, que comprometem a operação dos números de emergência, como 190 (Polícia Militar), 193 (Corpo de Bombeiros) e 192 (SAMU). Outro tema abordado foi a dificuldade na descentralização do atendimento de emergências do número 190, que atualmente só funciona em Rio Branco, impedindo a recepção de chamadas de municípios da região do Juruá.

A Anatel, que acompanha a situação por meio de auditorias realizadas a pedido da SEJUSP, reforçou que a operadora precisa agir com mais rapidez. Em resposta, a Oi S.A. se comprometeu a implementar um sistema de monitoramento para acompanhar as falhas e fixar prazos para a resolução dos problemas.

Além disso, a operadora garantiu que, até o dia 18 de março, transferirá parte dos serviços de teleatendimento do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), com nova reunião presencial agendada na SEJUSP para dar continuidade às discussões.