Rio Acre chega a marca de 13,81 metros e se aproxima da cota de transbordamento na capital

Em novo boletim divulgado pela Defesa Civil Municipal neste domingo (9), o nível do Rio Acre atingiu a marca de 13,81 metros, se aproximando da cota de transbordamento, que é de 14 metros.

Na plataforma #DeOlhonoRio é divulgado em tempo real a atual situação do manancial, que ultrapassou a cota de alerta de 13,50 metros no último sábado (8), às 22h. Durante a tarde, diversas famílias visitam o Calçadão da Gameleira para ver o grande volume. Nas imagens é registrado as águas quase ultrapassando a extensão.

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, iniciou os preparativos de limpeza e construção de abrigos no Parque de Exposições “Wildy Viana”, para receber as famílias atingidas. Animais também serão levados para o espaço.