Rio Acre mantém nível estável em 14,21m após oscilações ao longo do dia em Rio Branco

O nível do Rio Acre permaneceu estável na tarde desta quinta-feira (13) em Rio Branco. De acordo com a última medição divulgada pela Defesa Civil Municipal, o manancial registrou 14,21 metros às 18h, mantendo-se na mesma marca da medição anterior, feita às 15h.

Durante o dia, o rio apresentou variações. Pela manhã, às 6h, estava em 14,21 metros e recuou para 14,19 metros às 9h, mantendo essa marca ao meio-dia. No entanto, voltou a subir para 14,21 metros no período da tarde.

Até o momento, 13 bairros da capital foram atingidos e 21 famílias precisaram ser retiradas de suas casas. Dois abrigos seguem ativos para receber os desabrigados: um na Escola Municipal Maria Lucia, no bairro Morada do Sol, e outro na Escola Madre Hidelbranda, no bairro 15, onde estão abrigados 29 indígenas.

Medição atualizada