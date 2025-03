Rio Acre registra elevação de 5 cm entre medições das 6h e 9h deste domingo em Rio Branco

O nível do Rio Acre apresentou uma leve elevação de 5 cm na manhã deste domingo (16) em Rio Branco. De acordo com o boletim da Defesa Civil Municipal, o manancial marcou 15,75 metros às 6h e subiu para 15,80 metros às 9h, permanecendo acima da cota de transbordo de 14 metros.

Nas últimas 24 horas, a capital registrou 3,2 mm de chuvas, e apesar do pequeno aumento, a situação de emergência segue na cidade devido aos impactos das enchentes. Mais de 40 bairros foram atingidos, afetando cerca de 4.100 famílias, e o número de desalojados chega a 189, com 69 pessoas abrigadas no Parque de Exposições.

Na zona rural, 15 comunidades foram afetadas pela cheia, e três delas estão isoladas. Aproximadamente 930 famílias da região enfrentam dificuldades devido à enchente.

As equipes de resgate e assistência social continuam trabalhando nas áreas alagadas, prestando suporte à população afetada.