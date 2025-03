O rio Acre continua em um ritmo de subida acentuado nesta quinta-feira (6), marcando uma segunda alta consecutiva no dia, chegando a marca de 11,86m, na medição realizada às 9h.

Durante a última coleta de dados, realizada às 6h, o registro foi de 11,77m, computando assim um aumento de 9 centímetros em apenas três horas durante a manhã desta quinta-feira.

Além disso, em comparação com o começo das medições realizadas na quarta-feira (5), a subida do rio Acre já supera 1m, saindo de 10,84m às 5h, para os atuais 11,86m. Com o atual nível, o manancial já está a 1,64 da cota de alerta, e 2,14m da cota de transbordo.