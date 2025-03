Nem só de samba e axé vive o Carnaval. Outras pessoas que buscam gêneros musicais diferentes também tem eventos para poder aproveitar a folia.

A Kafta, restaurante de comida árabe, vai realizar, na terça-feira de Carnaval, dia 04, às 17h, o CarnaRock, evento voltado para amantes do Rock and Roll que buscam aproveitar o carnaval com seu estilo musical favorito.

O evento contará com participação de Pedro Arco e Dj Gadelha para trazer o melhor do gênero para aqueles que comparecerem no evento, que acontece no próprio restaurante, localizado na Avenida Ceará, ao lado da Pinguim.