Rio Iaco em Sena Madureira apresenta vazante, mas nível ainda ultrapassa cota de alerta; VÍDEO

O nível do Rio Iaco e do Rio Purus começou a apresentar sinais de vazante em algumas comunidades ribeirinhas de Sena Madureira, trazendo um pouco de alívio para os moradores das áreas mais baixas da cidade. Segundo relatos da moradora Leila, da comunidade Novo Destino, o Rio Iaco já demonstra uma redução no volume de água.

Sebastião Brás, residente na comunidade Boca do Iaco, também confirmou que o Rio Purus registrou um pequeno recuo, o que tem tranquilizado os ribeirinhos e os moradores da zona urbana que vivem em regiões vulneráveis a enchentes.

Apesar dessas notícias animadoras, o subcoordenador da Defesa Civil Municipal, Carlos D’Ávila, informou que o Rio ainda registra um nível elevado. Segundo ele, o rio subiu cinco centímetros nas últimas horas e, neste sábado, marcou 14,17 metros, ultrapassando a cota de alerta, que é de 14 metros.

Desde o último sábado (8), não há registros de chuvas na região, o que pode contribuir para a estabilização dos níveis dos rios nos próximos dias. A Defesa Civil segue monitorando a situação e orienta a população a permanecer atenta a novos boletins.