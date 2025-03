Rio Juruá sobe mais de um metro e se aproxima da cota de alerta no interior do Acre; veja mais

O nível do Rio Juruá subiu mais de um metro nas últimas 24 horas na medição desta segunda-feira (3), em Cruzeiro do Sul, e de acordo com a Defesa Civil, chegou à marca de 12,32 metros.

Com a repentina elevação, o manancial se aproxima da cota de alerta, que no município é de 13 metros. Quando o rio atinge 13,30 já começa a atingir casas e famílias passam a ser retiradas e levadas para outros locais.

De acordo com o prefeito Zequinha Lima abrigos já estão sendo preparados para acolher as pessoas, caso o Rio Juruá continue subindo e haja necessidade de retirada das famílias.

A prefeitura utiliza as escolas como abrigos, e acolhe as famílias desabrigadas ofertando água, alimentos, saúde e ações sociais.