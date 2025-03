Rival de The Sims, Split Fiction e mais! Os lançamentos de games de março

Não dá para negar que fevereiro foi um mês incrível em relação aos lançamentos de games novos. No entanto, isso não significa que março também não pode deixar sua marca.

Dessa vez, temos o novo Assassin’s Creed Shadows, que protagonizou muitas polêmicas, e o primeiro concorrente de The Sims. Além disso, o novo projeto inédito de Josef Fares, que já venceu o The Game Awards, está a caminho.

Para conferir todas as novidades que nos esperam em março de 2025, é só conferir a nossa lista completa de lançamentos logo a seguir!

Two Point Museum (PC, PS5, XSX) 04/03

Para começar bem o mês, temos Two Point Museum, que como o nome já indica, é desenvolvido pelo mesmo pessoal que lançou Two Point Hospital e Two Point Campus no passado. Seguindo os moldes dos games anteriores, esse jogo de gerenciamento agora te coloca para expandir e cuidar de museus. O conceito pode não agradar a todos, mas definitivamente será bem divertido para quem curte games desse estilo.

Split Fiction (PC, PS5, XSX) – 06/03

O nosso querido Josef Fares anunciou seu novo projeto, Split Fiction, durante o último The Game Awards e o jogo já está prestes a ser lançado! Seguindo a mesma linha de seus outros títulos, Split Fiction também será um campanha cooperativa e irá explorar diferentes gêneros que costumamos ver em histórias de ficção. A boa notícia é que ao comprar o game, você tem o direito a enviar outra cópia para alguém com quem queira jogar, mesmo se for em uma plataforma diferente da sua.

FragPunk (PC, PS5, XSX) – 06/03

FragPunk é mais um hero shooter 5v5, mas com a diferença que você usa cartas para mudar as regras do combate. São mais de 100 cartas disponíveis, sendo que a seleção muda a cada rodada, deixando as coisas mais imprevisíveis. Apesar de já termos tantos jogos de tiro em primeira pessoa, talvez esse conceito diferente seja o suficiente para chamar a atenção no meio da multidão.

Assassin”s Creed Shadows (PC, XSX, PS5) – 20/03

Assassin’s Creed Shadows finalmente chega ao PC e consoles em março. O game se passará no Japão do século XVI e contará com dois protagonistas com estilos bem diferentes, trazendo alguma diversidade ao gameplay. É difícil de falar sobre expectativas sobre esse jogo, mas estamos na torcida para que a Ubisoft tenha feito o possível nesses últimos meses para garantir a qualidade do título.

Atelier Yumia: The Alchemist Of Memories & The Envisioned Land (PS5, PS4, XSX, XBO, PC, Switch) – 21/03

Logo depois, também temos a chegada de Atelier Yumi, The Alchemist of Memories & The Envisioned Land. O nome é longo, mas esse também é nada menos do que o 26° jogo da franquia, então pelo menos dá para dizer que os seus desenvolvedores não perderam a criatividade pelo menos. Como esperado, o game terá bastante combate, recursos a serem coletados e itens e bases a serem construídas. O game chega ao PC e consoles no dia 21 de março!

Killing Floor 3 (PC, PS5, XSX) – 25/03

Para quem já é fã da franquia, Killing Floor 3 é um título que não precisa de grandes introduções. Se você é novato na série, não precisa ter jogado nenhum dos anteriores para aproveitar esse aqui, basta saber que é jogo de tiro em primeira que mistura ação e terror e no qual você pode lutar contra os inimigos com até 5 outros companheiros ao seu lado. O game vai estar no PC e consoles a partir de 25 de março.

Atomfall (PS5, PS4, XSX, Xbox One, PC) – 27/03

Atomfall chega esse mês para alimentar a alma de quem ama um joguinho de sobrevivência. Desenvolvido pelo mesmo estúdio de Sniper Elite e Zombie Army, esse game se passa 5 anos após um acidente nuclear na Inglaterra. Para sobreviver, você deverá explorar a zona rural britânica em busca de suprimentos, recursos variados, armas e muito mais enquanto também lida com os perigos locais.

The First Berserker: Khazan (PS5, PS4, XSX, XBO, PC) – 27/03

Caso ainda não tenha ouvido falar de The First Berserker: Khazan, vale a pena dar uma olhada nele antes de seu lançamento. Esse RPG de ação é baseado no universo de Dungeon Fighter Online, mas se passa 800 anos antes da trama do game para nos contar a jornada do personagem Khazam. Mesmo que nunca tenha jogado o popular título da Nexon, esse aqui parece bem promissor.

inZOI (PC) – 28/03

Já no finalzinho do mês, temos inZOI, o primeiro real concorrente de The Sims nesses 25 anos. Por tudo o que foi mostrado até agora, o jogo definitivamente tem uma pegada mais realista que a antiga franquia da Maxis, então não dá para saber se ele realmente agradará os fãs mais veteranos. Também vale dizer que o jogo estará em acesso antecipado, então pode ser melhor esperar um pouco antes de comprá-lo.

E agora que já vimos os principais lançamentos do mês, vamos dar atenção para as nossas menções honrosas, que também estão muito interessantes!

Menções honrosas:

Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars (PS5, PS4, XSX, XBO, PC, NS) – 6 de março

Wanderstop (PC, PS5) – 11 de março

Matcho (PC, PS5) – 13 de março

WWE 2K25 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, PC) – 13 de março

Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition (NS) – 20 de março

Bleach: Rebirth of Souls (PC, PS5, PS4, XSX) – 21 de março

The Darkest Files (PC) – 25 de março

E aí, gostou dos lançamentos programados para março deste ano? Então deixe seu comentário nas redes sociais do Voxel nos falando qual jogo te deixou mais ansioso dessa vez. A gente volta com mais novidades no próximo mês. Até lá!