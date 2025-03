RoBBB Seu Fifi movimenta o jogo com fofocas reveladoras!

Durante o dia, o RoBBB Seu Fifi expôs conversas sobre os brothers, causando alvoroço na casa! Diego foi o primeiro a ser surpreendido pelo robô fofoqueiro, que revelou que dois participantes estavam falando dele: um destacou sua postura atenta ao jogo, enquanto outro criticou sua atitude na casa.

Guilherme também recebeu seu momento de fofoca, ouvindo que ele “vira a casaca fácil” e que “precisa comprar brigas dos outros para aparecer”. Já Eva descobriu que a acham mais venenosa que Renata e que suas conexões são interesseiras. Vitória foi chamada de “idiota” e “forçada”, mas reagiu com um sonoro “F*da-se!”. Renata, por sua vez, soube que é vista como jogadora calculista e que sua máscara pode cair.

Aline ficou chocada ao saber que é vista como a mais votável do momento e acusada de “fazer cena demais”. Com isso, os ânimos ficaram ainda mais exaltados no jogo!

RoBBB Seu Fifi tá de olho em tudo!