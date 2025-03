Roberto Carlos chega em Cadillac para o cruzeiro Além do Horizonte

Roberto Carlos desembarcou em grande estilo na tarde desta quarta-feira, 12 de março de 2025, no Porto de Santos, para dar início ao cruzeiro “Além do Horizonte – Roberto Carlos”. O Rei chegou pilotando seu icônico Cadillac vermelho, como mostrado em um vídeo compartilhado no Instagram oficial do cantor, marcando o começo de uma viagem de cinco dias repleta de emoções. A bordo, Roberto Carlos comandará uma experiência única no mar, prometendo momentos inesquecíveis para os fãs que o acompanham nessa jornada.

O cruzeiro, que leva o nome de uma das canções mais famosas do artista, é uma tradição que atrai admiradores de todo o Brasil, oferecendo shows exclusivos, interações com o cantor e uma programação especial em alto-mar. A chegada de Roberto Carlos ao porto foi registrada em um vídeo que destaca o entusiasmo do momento, com o Cadillac vermelho brilhando sob o sol e o Rei acenando para os presentes. A viagem, que começou hoje, celebra a conexão do cantor com seu público em um ambiente único.

Fãs que desejam acompanhar mais detalhes do cruzeiro podem seguir as atualizações nas redes sociais oficiais de Roberto Carlos, onde são compartilhados momentos da viagem. O evento reforça a popularidade do Rei, que aos 83 anos continua a encantar gerações com sua música e carisma, agora em uma experiência que une luxo, nostalgia e o cenário deslumbrante do oceano.