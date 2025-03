Rogeria Rocha confirma participação no Rancho do Maia como embaixadora de marca; VÍDEO

A digital influencer Rogéria Rocha conversou com o ContilNet neste domingo (9), e confirmou sua participação na nova edição do Rancho do Maia, reality show brasileiro criado pelo comediante e empresário, Carlinhos Maia.

Em um vídeo publicado nas redes sociais da influenciadora, ela destaca que estará no programa junto com uma marca no qual é embaixadora, e poderá levar 10 pessoas que são clientes empresa.

“Sou a nova embaixadora, fechei o contrato agora com a empresa que vai ser patrocinadora do Rancho do Maia. Não serei um dos personagens integrantes do reality, mas estarei lá dentro participando de algumas ações”, comentou Rogeria.

Para ela, estar perto empresário já uma realização de um sonho. “Meu sentimento é de gratidão a Deus e felicidade, mesmo não sendo como participante, só de estar lá no meio deles junto a positivo Brasil já é uma grande oportunidade de crescimento para mim”, afirmou Rocha.

Veja o vídeo: