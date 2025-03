Rogéria Rocha surge com aliança misteriosa: “Só vou tirar quando for a do meu marido”

A influenciadora acreana Rogéria Rocha voltou a agitar as redes sociais com mais um capítulo da sua fase gospel que tem dado o que falar.

Depois de aparecer com uma aliança nova no dedo, os seguidores curiosos lotaram os comentários questionados “e essa aliança aí?”, e ela não deixou passar batido:

“Gente, não tem boy não! É com Jesus”, revelou, explicando que o anel simboliza um propósito espiritual. “Fiz um propósito com Jesus e só vou tirar essa aliança quando for colocar a do meu marido”, completou Rogéria reforçando sua jornada de fé que tem mobilizado apoio e também críticas de seus seguidores nas redes sociais.