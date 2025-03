Rouanet da juventude: MinC e Sesi divulgam calendário de oficinas

O Ministério da Cultura (MinC) e o Serviço Social da Indústria (Sesi) divulgaram em 10 de março de 2025 o calendário de oficinas do Programa Rouanet da Juventude, voltado a agentes culturais das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

As oficinas, presenciais e virtuais, têm como objetivo capacitar jovens em áreas como elaboração e gestão de projetos culturais, promovendo o acesso à Lei Rouanet.

O programa, lançado para incentivar a participação de jovens entre 15 e 29 anos, conta com o apoio da Shell Brasil e foca em democratizar o fomento cultural, destacando linguagens como música, artes cênicas, literatura e jogos eletrônicos, além de promover o desenvolvimento de habilidades técnicas e criativas.

Calendário de oficinas do Rouanet da Juventude:

20 a 21 de março: oficina presencial na cidade de Campo Grande (MS).

25 de março: capacitação virtual, transmitida no canal oficial do MinC no YouTube.

1º a 2 de abril: oficina presencial na cidade de Manaus (AM).

9 de abril: capacitação virtual, transmitida no canal oficial do MinC no YouTube.

16 a 17 de abril: oficina presencial na cidade de Salvador (BA).

Os interessados devem acessar a plataforma Salic (https://salic.cultura.gov.br) para participar das oficinas e consultar o manual do proponente para mais informações.